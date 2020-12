Singer-songwriter Victoria Monét is zwanger

„Ik ben zo blij om te delen dat ik promoveer tot moeder, een titel net boven die van koningin”, begint Victoria haar verhaal. „Er kloppen nu twee harten in mij. Dat is meer liefde. Twee hersens en twee zielen. Dat is zoveel kracht”, aldus de zangeres. „Ik voel me echt als een ultra super Victoria omdat mijn lichaam zo’n wonderbaarlijk werk doet. Dit is absoluut het beste dat me ooit is overkomen en ik kan niet wachten om mijn kleine soulmate te ontmoeten.”

Victoria, die verantwoordelijk is voor talloze singles van Ariana Grande en daarnaast ook een solocarrière heeft, meldt niet wie de vader is van het kindje. Ze maakte eerder bekend dat ze biseksueel is.