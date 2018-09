Morena Baccarin moet ex betalen

Dat heeft een rechter vrijdag geoordeeld, melden Amerikaanse media.

De Homeland-actrice en de regisseur liggen sinds afgelopen zomer in scheiding. Zij delen de voogdij over hun 2-jarige zoon Julius. Morena moet Austin maandelijks 2700 dollar aan kinderalimentatie betalen. Ruim 21.000 dollar is zij schuldig aan partneralimentatie, omdat Austin niet genoeg inkomsten zou hebben om van te leven.

Morena verwacht momenteel een kindje met haar huidige liefde Ben McKenzie. De twee zouden trouwplannen hebben.