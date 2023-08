Deze seksschandalen kleefden aan Pee-Wee Herman-acteur Paul Reubens

Paul Reubens, het meest bekend van zijn personage Pee-wee Herman in meerdere films en series, is op 70-jarige leeftijd overleden. De legendarische filmster leed al jaren aan kanker. Maar naast zijn bekendheid als acteur en komiek, werd zijn carrière overschaduwd door een paar schandalen. Zo werd hij in de boeien geslagen na een berucht bezoek aan een duistere plek...

Ⓒ Getty Images