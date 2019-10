Samantha Steenwijk vrijdag weer naar ziekenhuis

„Het gaat redelijk. Ik zit momenteel in maat 42 met een gipsvoet maar gelukkig kan ik er wel bij zijn”, vertelt Samantha aan BuzzE. „Al die dingen schieten natuurlijk wel door je hoofd: straks mis ik dit of dat. Maar ik ben er gelukkig. Vrijdag weer naar het ziekenhuis en dan horen we meer.”

Ondanks haar blessure, die de zangeres een dag voor de finale opliep, wist Samantha vrijdag toch Dancing with the Stars te winnen. Ze verbeet zichtbaar de pijn maar haar danspartner Marcus van Teijlingen sleepte haar er doorheen.

Emotionele rollercoaster

De afgelopen dagen werd Samantha naar eigen zeggen overspoeld met berichten van kijkers en fans. „Ik heb nog nooit zoveel reacties op iets gehad. Nu zelfs nog meer dan met The Voice”, zegt ze. „Er gebeurt natuurlijk zoveel in 24 uur tijd. Van het moment dat je dacht ’oké, ik kan er niet bij zijn’ tot je wint. Dat was voor mij natuurlijk ook even een emotionele rollercoaster. Het was echt een hel hoor. Ik heb nog nooit zoveel paniek gehad.”

Gelukkig kwam het allemaal goed voor Samantha, die nu nog een mooie plek voor de gewonnen Glitterbol Trofee zoekt in haar huis. „Ik moet nog een plekje vinden. Er komen de laatste tijd best leuke awards binnen. Ik weet niet meer waar ik ze kwijt moet”, lacht ze. „Maar dat is alleen maar leuk.”