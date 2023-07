Nielson geniet met vrouw van vakantie na relatieproblemen

Vlak nadat het nieuws via zogenoemde juice-kanalen naar buiten was gekomen, deelde Nielson dat hij en Hanna druk waren met het „oplossen van problemen in ons huwelijk.”

Een paar maanden daarna liet Niels Littooij, zoals de zanger echt heet, weten dat de twee samen op zoek waren naar „een weg hieruit.” „Ik heb iemand van wie ik heel veel houd, heel veel pijn gedaan”, zei hij toen tegen RTL Boulevard. „Ik heb geluk met een vrouw die me heel goed kent en die me ook de gelegenheid geeft om me die verantwoordelijkheid te laten nemen.”

Niels en zijn jeugdliefde Hanna trouwden in 2016.