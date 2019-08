Modebedrijf stuurt e-mailadressen sterren rond

Volgens New York Post vergat de vrouw, die werkzaam was voor de VIP-afdeling van het bedrijf, de geadresseerden in de bcc te zetten. De e-mailadressen van onder meer Margot Robbie, Mindy Kaling, Hailee Steinfeld, Adrien Brody, Minka Kelly, Ali Wong en Kate Bosworth zouden hierdoor op straat liggen.

Het bedrijf zou de fout in een nieuwe e-mail aan het klantenbestand hebben geweten aan een ’technische glitch’.