Kim Cattrall kampt met gezondheidsproblemen

De 59-jarige actrice moet op doktersadvies rust houden en heeft zich daarom teruggetrokken uit het toneelstuk Linda.

Kim laat in een verklaring aan BBC weten dat ze baalt als een stekker, maar het advies van haar artsen opvolgt. Het is niet bekend wat de 59-jarige actrice mankeert.

Het toneelstuk Linda, waarin Kim de hoofdrol zou spelen, gaat op 26 november in premiere in het Royal Court Theatre in Londen. Het theater laat weten dat actrice Noma Dumezweni de rol van Catrall overneemt.