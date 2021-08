Premium Het beste van De Telegraaf

Dochter iconisch regisseur overlijdt op 93-jarige leeftijd Hitchcock-legende nu echt voorbij

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Vader en dochter Hitchcock in 1944. Ⓒ Getty Images

Met het overlijden van Patricia ’Pat’ Hitchcock (93) is deze week definitief een einde gekomen aan de roemruchte Hitchcock-legende in Hollywood. Haar vader Alfred Hitchcock was natuurlijk een van de grootmeester in de oude filmstad, en ook haar moeder Alma Revilehad een belangrijk aandeel in diens carrière.