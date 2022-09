Voetballer Mohamed Ihattaren is getrouwd met TikTok-ster Yasmine

„Mr & Mrs Ihattaren”, schrijft het pasgetrouwde stel bij een reeks foto’s op Instagram. Yasmine is daarop gekleed in een witte jurk met gouden details en hoofddeksel. Mohamed straalt in een eenvoudige zwarte coltrui.

Het is niet duidelijk hoe lang de twee al samen zijn. De relatie werd pas eerder dit jaar bekend gemaakt en zorgde meteen voor ophef. De aanvallende middenvelder ontbrak sinds 15 juli plots op het trainingsveld vanwege een ernstig veiligheidsrisico vanuit het criminele milieu. Later bleek dat de dreiging zou zijn ontstaan door zijn relatie met Yasmine. De verhouding lekte uit bij de familie van het meisje en stuitte op veel weerstand. Ihattaren werd vervolgens geconfronteerd met ernstige bedreigingen in de privésfeer. De dreiging kwam volgens de politie uit criminele hoek.

In hoeverre de problemen nu zijn opgelost, is onduidelijk, maar dat het beter lijkt te gaan met Ihattaren lijkt duidelijk. Begin augustus keerde hij weer terug op het trainingsveld van Ajax en zondag werd zijn liefde voor Yasmine bekroond met een huwelijk. De Amsterdamse club huurt Ihattaren dit kalenderjaar van Juventus en moet voor januari beslissen of het de voetballer definitief overneemt.

Yasmine zou naar verluidt eerder een relatie hebben gehad met voetballer Zakaria Aboukhlal.