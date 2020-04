Schuilplaats ’hoerenmadam’ Epstein nu ontdekt?

Jeffrey Epstein met Ghislaine Maxwell in 2001 Ⓒ Hollandse Hoogte

Zij is, los van prins Andrew, nog steeds dé hoofdpersoon als het gaat om de zaak Epstein en daarmee ook naarstig gezocht door de FBI. Ghislaine Maxwell, vermeend hoerenmadam van de misbruikmiljardair, is al tijden spoorloos! Ze zou ondergedoken zijn met een aantal bodyguards die haar constant bewaken. Maar nu is er dan toch een tipje van de sluier opgelicht over de mogelijke verblijfplaats van de vrouw die zoveel meisjes in Epsteins val zou hebben gelokt.