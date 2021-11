Premium Het beste van De Telegraaf

Britney Spears begint een nieuw leven: ’Dit is de beste dag ooit’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Britney Spears is eindelijk ’vrij’. Ⓒ Getty Images

’Britney Spears is vrij’. Na een gevecht van ruim dertien jaar heeft de rechtbank in Los Angeles het curatorschap over de zangeres beëindigd. Haar vader, Jamie Spears, had de afgelopen jaren de volledige zeggenschap over zijn dochter. Britney zelf ’kan het niet geloven’ en omschrijft het als ’de beste dag ooit’. De eerste dag in het nieuwe leven van de zangeres is begonnen.