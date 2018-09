Chris Hemsworth overspoeld met 'dates'

De Australische acteur plaatste afgelopen week een video op social media, waarin hij oproept vijf dollar te doneren aan het Australische kinderfonds. Een van de donateurs maakt in ruil daarvoor kans op een date met Chris.

Duizenden fans reageerden om in aanmerking te komen voor een date met de Thor-acteur. Wat deze precies inhoudt? "Ik wil dat jij en je beste maatje naar New York vliegen, om met me op te trekken, mee te rijden in de limousine naar de première van mijn film en met me mee te lopen over de rode loper", legt Chris uit in de video.

De winnaars mogen als eerste de meest recente film van Hemsworth, The Heart of the Sea, zien en daarna hun opwachting maken op een exclusieve afterparty.(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));