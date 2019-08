Frank Dane vader geworden van een zoontje

„Mag ik je even voorstellen aan mijn zoon Ole. Deze foto is vlak na de bevalling gemaakt”, zo schrijft Frank op Instagram. „Zaterdag 3 augustus, 36 uur na de eerste wee. Ole heeft de sterkste moeder Mila van de wereld. We hebben het geweldig.”

De dj liet afgelopen maart in zijn eigen radioprogramma op 538 weten dat hij voor het eerst vader zou worden.