Patty Brard onttroond als Homomoeder

Lezers van Gay.nl konden de afgelopen weken hun suggesties doorgeven voor een nieuwe Homomoeder. Karin Bloemen, Brigitte Kaandorp, Angela Groothuizen, Anita Meyer en Tineke Schouten staan in de top 10. Ook Claudia de Breij, Marijke Helwegen, Ruth Jacott, Justine Pelmelay en Loretta Schrijver maken kans om volgende maand het stokje over te nemen van Patty Brard.

"Dit is in de eerste plaats een eretitel’, zegt Frederik van den Bosch, directeur van Gay.nl. "Er wordt gezocht naar een dame die niet aarzelt haar mond open te trekken als de rechten en veiligheid van Nederlandse homo’s in het geding dreigen te komen."

Patty liet vorig jaar Ilse DeLange en Anita Meyer achter zich. "Ik zal me er keihard voor maken", beloofde de presentatrice/zangeres. In voorgaande jaren werden onder anderen Willeke Alberti, Patricia Paay en Linda de Mol uitgeroepen tot Homomoeder.