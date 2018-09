Giel Beelen: vriendin geestelijk veel ouder

"Ze is geestelijk veel ouder dan ik, dat heft elkaar meer dan op", vertelde Giel in Van der Vorst Ziet Sterren.

Als kind dacht Giel dat hij homoseksueel was. "Met dat roze en ballet," zei de dj over zijn lievelingskleur en een van zijn hobby’s. "Maar ik voelde het toch niet. Ik vond het toch wel erg leuk om die meisjes omhoog te tillen."

Hoewel Giel geestelijk nog geen 38 jaar is, merkt de dj dat de jaren gaan tellen. Hij is inmiddels een van de oudste dj’s bij 3FM. "Dat vind ik best wel een ding, ik zou liegen als ik dat zou ontkennen. Maar ik ben zo bezig met nieuwe muziek dat ik mezelf maar wijs maak dat ik nog bij 3FM hoor."