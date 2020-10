Paul McCartney bevestigt nieuwe soloplaat

De soloplaat is de opvolger van McCartney (1970) en McCartney II (1980). Ook die platen maakte de 78-jarige Beatle helemaal in zijn eentje in zijn thuisstudio.

De zanger had door de coronacrisis alle tijd voor McCartney III. „Ik leefde het lockdownleven op de boerderij met mijn gezin en ging elke dag naar mijn studio”, schrijft de zanger. „Het ging me meer om het maken van muziek voor mezelf in plaats van als werk. Dus ik deed gewoon dingen waar ik zin in had. Ik had geen idee dat dit tot een album zou leiden.”