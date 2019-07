Gordon Ramsay: sterren teruggeven is bullshit

„Het is de slagroom op de taart, niet alleen voor de kok maar voor de hele staf, die er net zo hard voor werkt”, aldus Ramsay, die het opgeven van de sterren ’bullshit’ noemde. Onder meer topkoks Marco Pierre White en André Chiang hebben in de afgelopen jaren de Michelin-eer geweigerd of geretourneerd.

Ramsay deed zijn uitspraken op een persdag van National Geographic dinsdag in Los Angeles. Hij was daar om zijn nieuwe show Uncharted te promoten. In de serie reist hij de wereld over om lokale culturen te belichten en te koken met inheemse ingrediënten. Bij de aankondiging van de show dit voorjaar kreeg hij de kritiek dat de opzet wel erg leek op Parts Unknown, het programma van wijlen Anthony Bourdain. Onterecht, vindt de Brit. „Ik heb heel veel respect voor wat Tony deed, maar ik maak dit soort shows ook als sinds 2004. Dus om dat nu te zeggen, dat is niet helemaal eerlijk.”