Monica Geuze en Lars Veldwijk uit elkaar

„Na een aantal mooie jaren hebben we er samen voor gekozen om uit elkaar te gaan. Er is geen sprake van ruzie en onze prachtige dochter zal voor ons beiden altijd op nummer 1 staan!”, schrijft Monica (24) op Instagram.

De twee hadden sinds december 2016 een relatie. Lars (28) heeft uit een eerdere relatie zoontje Mason van vier.

Respect

De voetballer verklaarde een jaar geleden aan De Telegraaf dat het gezinsleven met de YouTube-ster hem rust gaf. De geboorte van Zara-Lizzy, destijds vier maanden geleden, had hem veranderd. „Je hebt een doel in je leven. Je belt niet meer even je vrienden om daar of daarheen te gaan. Je wilt een goede vader en voorbeeld voor je kinderen zijn. Dat zit altijd in je achterhoofd. Ja, het is iets dat mij nog rustiger houdt.”

De spits gaf aan veel bewondering te hebben voor Monica. „Ik heb heel veel respect en bewondering voor hoe ze het allemaal doet, zo jong, met een heel druk leven waarin iedereen wat van je wil en van je vraagt.”