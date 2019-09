Koreaanse popgroep BTS na vakantie terug van weggeweest

De leden van de immens populaire K-popband werden gespot op de luchthaven van Seoul op weg naar een televisieoptreden in het buitenland.

Het was de eerste vakantie van de band sinds hun debuut. „Tijdens deze rustperiode komt iedereen op zijn eigen manier tot rust en laadt ieder bandlid zich op zijn eigen manier weer op. Ook kunnen zij dan, al is het maar voor even, genieten van een ’normaal’ leven zoals elke andere twintiger dat kan”, liet hun platenlabel Big Hit Entertainment destijds weten.