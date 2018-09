Hugo Borst bang voor dementie

In het Oude Luxor Theater in Rotterdam las Hugo (53) voor uit eigen werk en werd hij geïnterviewd door zijn goede vriend Wilfried de Jong. "Ja, ik ben zelf bang alzheimer te krijgen. Ik heb er vrede mee als dit na mijn tachtigste gebeurt", vertelde Hugo in het bijzijn van zijn gasten Martin van Waardenberg, Özcan Akyol, Michel van Egmond en Nico Dijkshoorn, die voordrachten hielden over dementie.

Hugo Borst onthulde aan Wilfried een moederskind te zijn. "Ik ging trouwen toen ik een jaar of 26 was. Het heeft daarna nog lang geduurd voordat ik loskwam van mijn moeder. Ze kon wel op mijn gevoel werken. Mijn moeder durfde best een claim op me te leggen." In het boek Ma haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd en aan zijn moeder in betere tijden. Ook beschrijft hij hoe de verhuizing naar het verpleeghuis verloopt.

Zijn moeder was niet in staat de boekpresentatie in Rotterdam bij te wonen. Zij kreeg al eerder in haar eigen vertrouwde woonomgeving een persoonlijk exemplaar van haar zoon. "Ze reageerde heel enthousiast toen ze er doorheen bladerde. Het kwam haar bekend voor", grapte Hugo.