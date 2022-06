Queen Elizabeth niet aanwezig bij aftrap Royal Ascot

Charles en Camilla waren wel aanwezig, en namen onder meer deel aan de ’koninklijke optocht’ waarmee elke racedag begint. Naast Charles en Camilla waren nog vele andere Britse royals aanwezig bij de paardenraces. Zo waren onder anderen prinses Anne en haar dochter Zara Tindall erbij. Ook prins Edward en gravin Sophie, prinses Beatrice en haar echtgenoot Edo verschenen op de eerste dag bij het evenement.

Mogelijk zal Elizabeth later in de week nog wel haar opwachting maken bij het vijfdaagse evenement, dat nog tot en met 18 juni plaatsvindt. Vorig jaar bracht ze wel een bezoekje aan de beroemde paardenraces.

De 96-jarige vorstin was maandag nog wel aanwezig bij de festiviteiten rondom de installatie van Camilla als lid van de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk, de ’Most Noble Order of the Garter’. Elizabeth kampt al tijden met mobiliteitsproblemen, waardoor ze ook meerdere evenementen tijdens het feestweekend begin juni miste.