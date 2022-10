Het Amsterdam Dance Event is meer dan dansen alleen

Het staat te boek als een van de grootste dancebijeenkomsten ter wereld, een wereldwijd ontmoetingspunt voor de creatievelingen in de elektronische muziek. Het Amsterdam Dance Event (ADE) vindt sinds 1996 jaarlijks in Amsterdam plaats: tot en met zondag 23 oktober vinden er verspreid over de stad, en vlak erbuiten, tientallen dancefeesten plaats waar de grootste dj’s ter wereld optreden.

Het ADE is echter ook een plek waar grote namen op het gebied van events en ondernemerschap praten over de huidige en toekomstige van de dancescene, zakendoen en netwerken. Daarnaast zijn er voor het ‘gewone’ publiek ook diverse kleinere en ludieke evenementen. Een overzicht van opvallende (deels ook gratis toegankelijke) activiteiten:

Als je haar maar goed zit

Wie naar een feest of festival gaat, wil er goed uitzien. Desperados heeft daar een eigen draai aan gegeven en opent woensdag op de Amsterdamse Spaarndammerstraat The Cut Club. Een kapsalon waar die dag meer wordt gedaan dan knippen: met een speciaal ontwikkelde zogeheten air-compressed hair styling machine, die verbonden is aan de draaitafel, worden op de beats van de beats van dj’s BELLA, Lucky Done Gone en Julian Anthony partykapsels gecreëerd.

Meer informatie: desperados.com/cutclub

Voor het dansen de kerk in

Op vrijdag 21 oktober opent de Amsterdamse Dominicuskerk zijn deuren voor een speciale dansdienst. Tijdens House of Hope staat het thema 'een thuis' centraal en draait het om de verhalen van mensen die het weten hoe het is om geen huis te hebben. Kortom: dansen met en luisteren naar muziekliefhebbers, gelovigen en dak- en thuislozen, en naar de klanken van dj en producer Mees Dierdorp.

Een derde van de vijfhonderd tickets wordt via partners en instanties beschikbaar gesteld, zodat ook ongedocumenteerde-, dak- en thuisloze-, en andere mensen die geen of beperkt toegang tot events hebben de mogelijkheid tot feest krijgen.

House Of Hope vindt plaats op vrijdag 21 oktober van 16.30 tot 21.30 uur in de Dominicuskerk Amsterdam. Tickets (€ 25,99) zijn online verkrijgbaar: houseofhope.amsterdam/

Nooit meer naar huis

De pop-up hotelkamer van de Chin Chin Club.

Met een geschat aantal bezoekers van 40.000 bezoekers uit 146 landen zijn de meeste hotels en verblijven in de buurt van alle eventlocaties inmiddels volgeboekt. Speciaal voor ADE heeft boekingssite Booking.com één pop-up hotelkamer in de populaire nachtclub The Chin Chin Club ingericht. Het verblijf is slechts één nacht te boeken: op zaterdag 22 oktober. Die dag treedt Kris Kross Amsterdam op in de club, een optreden dat dus zo vanuit de kamer bij de bar kan worden bekeken. Naast de hotelkamer en toegang tot het feest krijgt de boeker ook een diner in de kamer, butler service, een anti-kater ontbijt in de club, een meet and greet met Kris Kross Amsterdam en een privéchauffeur om hem of haar te halen en te brengen.

De kamer op zaterdag 22/10 is vanaf donderdagochtend 10:00 uur exclusief te boeken voor € 22,10 via Booking.com.

Veilige seks voorop

Tijdens het Amsterdam Dance Event lanceert Cheex, een platform dat zich hard maakt voor ethisch geproduceerde porno, een campagne over het belang van die ethische porno. Dat gebeurt met een zogeheten Porn and Picknick event op zaterdag 22 oktober in Pippi’s. Op een kleedje met zelf meegebracht voedsel kun je kijken naar speciaal geselecteerde films die de boodschap van het bedrijf ondersteunen: de seksindustrie moet een veilige en inclusieve omgeving zijn, zo ook de bijbehorende films.

Tickets (€ 5 in de voorverkoop): www.amsterdam-dance-event.nl/en/program/2022/p-rn-and-picknick-by-cheex-the-ade-edition/1801071/

Hard gaan (lopen)

Tussen al het gefeest door even gezond doen? Vanaf donderdag 13 oktober tot aan het einde van het Amsterdam Dance Event op 23 oktober is er via een speciale QR-code een hardlooproute uitgezet op muziek van en langs de favoriete plekken van dj’s Passion DEEZ en Mia Cecille, zoals de clubs waar ze voor het eerst draaiden. De route start en eindigt bij concept store OALLERY, waar hardloopmerk ON haar nieuwste hardloopschoen toont, die oplicht na zonsondergang. Ook handig voor de nachtelijke ADE-uurtjes.

Meer informatie vind je hier.

Balletje trappen

Voor het eerst georganiseerd op Miami Music Week, de Amerikaanse variant van ADE: Block2Block. Een voetbaltoernooi met dj’s, in Miami namen onder anderen Loco Dice, Luciano en Mason Collective het tegen elkaar op en andere mensen uit de muziekscene, maar ook mogelijk voor (een paar) bezoekers. Het toernooi wordt op donderdag 20 oktober bij Indoor Soccer Events gehouden en heeft als doel mensen te verbinden, maar ook om naast al het gefeest ook op een andere manier in beweging te komen.

Meer informatie vind je hier.

De boot niet missen

Op de belangrijkste dag van het Amsterdam Dance Event, zaterdag 22 oktober, is er met een speciale VARTA-partyboot vanaf Sea Palace Amsterdam (naast het Centraal Station) een rondvaart over de Amsterdamse grachten en het IJ te maken. Vanaf 13:30 tot 23:30 uur vaart er elk uur een duurzame en 100% elektrische boot af, die ook voorziet in het opladen van telefoons. En natuurlijk in beats.

Meer informatie vind je hier.