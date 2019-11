Helen Mirren had ongemakkelijk theekransje met queen Elizabeth

Het theekransje begon überhaupt al niet zoals Mirren had verwacht. Ze dacht in eerste instantie namelijk dat ze met nog tweehonderd anderen bij Elizabeth op de thee mocht komen, maar eenmaal binnen bleek het slechts om een select groepje genodigden te gaan.

„Ik loop naar binnen en daar zitten iets van acht mensen aan een tafel. Prins Philip, de Queen, een of andere sjeik en een paar mensen uit de paardenwereld. Maar ik weet helemaal niets van paarden en de koningin weet er alles van”, zei de actrice. Toch besloot ze om er het beste van te maken en voorzichtig een gesprekje met de andere gasten aan te knopen. Maar daarna ging het mis.

Mirren wilde graag wat melk in haar thee, maar die stond aan de andere kant van de tafel bij prins Philip. „Mijn brein maakte kortsluiting en ik wist niet meer hoe ik prins Philip moest aanspreken”, vertelde ze. „Is het sir? Is het uwe majesteit? Is het onbeleefd om hem te vragen de melk door te geven? Of moet ik een lakei vragen?” Uiteindelijk besloot de actrice om haar thee maar zonder melk te drinken. „Ik kon er maar niet uitkomen.”