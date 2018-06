Warren, bekend van zijn rol als Alf Garnett in de serie Till death us do part, is gestorven in het bijzijn van zijn familie. Dat meldt de BBC.

De Brit kampte al een poosje met gezondheidsklachten. Waar hij precies van last van had, is niet bekend.

De acteur speelde de rol van Alf Garnett van 1966 tot 1975, toen het programma stopte.