Na faillissement: Addy van den Krommenacker piekert niet over stoppen

Van den Krommenacker gaat fans en klanten een totaalbeleving bieden. De ’Addy Experience’ biedt naast couture ruimte voor events, presentaties of zelfs trouwerijen - de ontwerper gaat binnenkort zijn opleiding doen voor trouwambtenaar. „Het is zo fantastisch dat het is gelukt”, juicht de zestiger daags voor de opening van zijn nieuwe ’experience’. „Ik heb zoveel steun ontvangen van iedereen. Dat was mijn grote drijfveer om door te gaan.”

Het runnen van zijn keten - op het hoogtepunt had hij vier winkels - viel Van den Krommenacker steeds zwaarder de afgelopen jaren. „Ik was een manager, moest doorlopend alle zeilen bijzetten om de eindjes aan elkaar te knopen. Nu heb ik de financiën uitbesteed aan mijn zus en kan ik zelf mijn aandacht weer richten op het ontwerpen en de ervaring die daarmee gepaard gaat.” De ontwerper heeft naar eigen zeggen „best een depressieve periode achter de rug. Ik heb gedacht: ik stop ermee, ik ga naar Milaan emigreren. Weg uit Nederland, en dan af en toe één jurk ontwerpen om in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien.”

Pro-actiever

Maar de positieve reacties noopten hem tot het heroverwegen van zijn plannen. „Dankzij al die lieve opstekers van al die lieve mensen besloot ik toch door te pakken. Het gaf mij meer energie dan ik de afgelopen jaren ooit heb gehad. Met mijn nieuwe winkel wil ik ook vooral dicht bij de mensen staan. Ik word pro-actiever in het uitdragen van mijn werk, ik ga niet meer zitten wachten tot de mensen naar mij toekomen.”

