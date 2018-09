Motörhead-drummer Phil Taylor overleden

Phils goede vriend en Motörhead-collega Eddie Clarke heeft het overlijden van de drummer bekendgemaakt op Facebook.

"Mijn lieve vriend en broer is gisteravond overleden. Hij was al een tijdje ziek, maar dat maakt het niet makkelijker als het moment daar is", schrijft Eddie. "Ik ken Phil al sinds zijn 21ste en hij was een bijzonder persoon. We hebben samen fantastische muziek gemaakt en ik ben trots op onze mooie herinneringen. Rust in vrede, Phil!"

Phil, wiens bijnaam Philthy Phil luidde, was van 1975 tot 1984 en van 1987 tot 1992 drummer bij Motörhead. Hij was in november vorig jaar nog even op het podium in Birmingham te zien met de heavymetalband. Hij kroop toen niet achter het drumstel.

