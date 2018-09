NCIS-ster ontsnapt aan moord

Pauley, die de rol van wetenschapper Abby Sciuto speelt in de Amerikaanse misdaadserie, is 'blij dat ze nog leeft', laat ze weten op Twitter, waar ze het hele relaas heeft beschreven.

Ze was alleen toen ze werd aangevallen in de straat waar ze woont in Hollywood. De zwerver greep de actrice beet en begon haar te slaan op haar neus en voorhoofd. "Ik zag een lege garage achter me en wist: als hij me daarin weet te krijgen, dan ben ik dood", beschrijft Pauley.

De zwerver riep in een dreigement dat hij William heette. Nadat Pauley hem vertelde dat ze dat een mooie naam vindt en dat haar neefje ook zo heet, kreeg ze eerst nog een aantal klappen. Vervolgens liet hij haar los en schreeuwde: 'maak dat je wegkomt'!

De 46-jarige actrice raakte in shock en stortte in op de stoep. Ze kreeg uiteindelijk hulp en de razende dakloze werd opgepakt. Pauley heeft het heel zwaar met de aanval, omschrijft ze, vooral omdat ze altijd daklozen helpt.

"Ik ben bijna overleden", besluit ze haar schokkende verhaal.