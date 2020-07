Johnny Depp: ik kon Amber niet eens slaan met vinger in het gips

Johnny’s vinger zat in het gips omdat zijn vingertopje eraf gesneden was na een ruzie met Amber. Volgens hem omdat zij een wodkafles naar zijn hand gooide, volgens haar omdat hij een telefoon tegen een muur kapot sloeg. De claim dat de acteur zijn ex na de verwonding zou hebben vastgepakt en hebben geslagen, weerlegt hij maandag.

„Had u met uw vinger in het gips Ambers haar vast kunnen pakken met uw ene hand en haar met uw andere hand meerdere malen kunnen slaan?”, vroeg zijn advocaat David Sherborne hem. „Nee, meneer”, antwoordde Johnny kalm.

Volgens de Pirates of the Caribbean-acteur zou hij zijn ex-vrouw, met wie hij van 2015 tot 2017 getrouwd was, in tegenstelling tot wat zij beweert ook niet tijdens hun huwelijksreis hebben aangevallen. Hun bodyguard Malcolm Connolly was volgens hem namelijk de gehele treinreis door Zuidoost-Azië bij hen.