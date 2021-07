Ceremonie rond onthulling standbeeld Diana begonnen

Hoewel het een besloten evenement is waar naast de twee prinsen alleen familieleden van Diana aanwezig zijn, heeft zich toch al een menigte verzameld buiten Kensington Palace. Diana’s familie is net gearriveerd.

Prins Charles is donderdag niet aanwezig bij de onthulling van het standbeeld van prinses Diana voor haar 60e geboortedag. Ook koningin Elizabeth is niet bij de onthulling van het standbeeld is, omdat ze een reis door Schotland maakt. Meghan is vanwege hun pasgeboren dochtertje Lilibet thuisgebleven in Amerika en ook Catherine liet verstek gaan.

Dus blijven de twee broers als enige van de royals over. En al staan die op gespannen voet met elkaar, voor de onthulling zouden ze vastbesloten zijn hun onenigheid opzij te zetten. Na de onthulling zullen ze met elkaar in gesprek gaan.