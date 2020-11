Collega Patty Brard: ’Albert moet op tv excuses aanbieden’

Patty Brard heeft Connie gesproken. Die kreeg een appje van Albert, maar is daar niet tevreden mee. Ze is van mening dat Albert Verlinde publiekelijk zijn excuses moet maken, omdat hij ook publiekelijk naar haar uithaalde.

Patty is het met haar eens. „Ik vind ook dat zij gelijk heeft. Hij moet hier zeggen: ’Ik heb het niet zo bedoeld.’” Haar collega’s vallen haar bij. Dyantha Brooks: „Hij zou hier bij Shownieuws zijn excuses moeten maken. We gaan er ongetwijfeld nog op terugkomen en dan hopelijk met Albert aan de desk en wellicht met excuses.”

Patty Brard begrijpt wel dat Connie Witteman naar de politie is gestapt, zeker gezien de voorvallen in haar persoonlijke leven, waaronder een inbraak. Aan Privé vertelt Connie’s advocaat wat meer over die gebeurtenissen en vertelt hij dat er tussen Albert en Connie ook al een voorgeschiedenis is.

Shownieuws heeft maandag nog een reactie van Albert Verlinde proberen te krijgen, maar hun collega gaf niet thuis. Ook daar is Patty enigszins verbolgen over. „We hebben hem ook de hele dag proberen te bellen en hij reageerde niet op ons verzoek om te reageren.”

Bij Beau stelde Albert dat de koffie voor Connie klaar stond, maar daar wil Connie niets van weten. „Zoals je bekend zal zijn ligt het bij mijn advocaat. Ik hou niet van dreigementen en al helemaal niet van fysiek geweld! Het enige wat jij hoort te doen is je excuses naar mij toe in Shownieuws te maken daar heb je ook jouw dreigement geuit!”, schrijft ze dinsdag op haar Instagram.