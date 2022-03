Britney Spears keert weer terug op Instagram

Op de foto’s, in verschillende posts gedeeld, is te zien dat Britney in haar woonkamer poseert. Haar fans zijn in ieder geval erg blij dat de diva is teruggekeerd„We hebben je gemist!”, „Welkom terug, queen!” en „Welkom terug, Britney!” De video laat de buik van een zwangere vrouw zien, wier kindje schopjes geeft. Fans vragen onder de post of het om een hint gaat en Britney zwanger is.

Het was niet de eerste keer dat Britney haar account verwijderde. In september, vlak nadat haar vader Jamie terugtrad als haar curator, was dat ook het geval. Op Twitter gaf de zangeres toen aan dat ze even pauze nam van sociale media om haar verloving te vieren.