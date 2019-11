Ronnie Flex eert overleden rapper Feis met tattoo

Ⓒ Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman

Ronnie Flex heeft een tattoo laten zetten voor rapper Feis, die vorig jaar op oudejaarsnacht in Rotterdam werd doodgeschoten. Op Instagram deelt de rapper een foto van de tattoo op zijn onderarm. „Feis. Hard van buiten, gebroken van binnen”, luidt de tekst. De tekst is een verwijzing naar de naam van Feis’ debuutalbum, dat hij in 2014 uitbracht: Hard van Buiten, Gebroken van Binnen.