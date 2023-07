Premium Het beste van De Telegraaf

Presentatoren, producers, deejays: de lijst van BBC-schandalen lijkt onuitputtelijk

Door Paul Demeyer

De BBC zette dit weekend een niet nader genoemde presentator op non-actief omdat hij betaald zou hebben voor seksuele foto’s van een tiener. Die aanklachten zouden niet kloppen, beweert nu de advocaat van het ’vermeende slachtoffer’. Maar dat de BBC de klacht serieus nam, is niet verwonderlijk: dit is het zoveelste BBC-(seks)schandaal. Van producers en dj’s, tot presentatoren, de lijst is ontzettend lang.