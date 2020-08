Tears for Fears dropt nooit eerder uitgebracht nummer

Van Seeds of Love verschijnt in oktober een speciale box met vier cd’s en een blu-ray disc. Naast Rhythm of Life maakt het duo nog 21 nooit eerder uitgebrachte tracks openbaar. Ook kunnen fans van Tears for Fears demo’s en enkele B-kantjes van singles verwachten. Natuurlijk is het hele album Seeds of Love geremastered.

Tears for Fears brak begin jaren tachtig door met hits als Change, Mad World en Pale Shelter. Beide songs stonden op hun debuutplaat The Hurting. Later hadden Roland Orzabal en Curt Smith nog veel meer succes met hits als Shout, Everybody Wants To Rule The World en Head over Heels. Seeds of Love was het vijfde album. Daarop stonden hits als Sowing the Seeds of Love en Woman in Chains.