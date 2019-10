Igone de Jongh neemt afscheid van Het Nationale Ballet

Donderdag danst de fameuze ballerina er nog één keer, in de rol van Julia Capoletti in Romeo en Julia. Het ballet werd in 1967 gemaakt door Rudi van Dantzig en was het eerste avondvullende ballet van Nederlandse bodem. Het is niet voor niets dat ze het gezelschap juist met dit ballet vaarwel zegt, vertelt De Jongh (40) op de site van het gezelschap.

Ze zit niet alleen boordevol intense herinneringen aan het werken met Van Dantzig, maar Julia is ook een favoriete rol. „Echte liefde! In het dagelijks leven klinkt het vaak als zo’n cliché, maar in Romeo en Julia is het werkelijkheid. Aan de liefde zit vaak toch een donkere kant: als geliefden ga je bijna nooit gelijk op, de een wil meer of sneller dan de ander, er is altijd wel iets. Maar in Romeo en Julia is die liefde heel helder, puur en overweldigend, en dat is zó heerlijk om te voelen. In Julia’s hart brandt een vuur, ze vecht blind voor haar liefde voor Romeo en dat ligt heel dicht bij hoe ik zelf ook ben.” Constantine Allen vertolkt Romeo.

Igone de Jongh, opgeleid aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam en The Royal Ballet School in Londen, begon in 1996 bij Het Nationale Ballet. Na zeven jaar had ze het gebracht tot eerste soliste en muze van Hans van Manen. De Jongh noemde Het Nationale Ballet eerder „het mooiste gezelschap van de wereld.” Het vertrek „voelt vreemd, maar tegelijkertijd ook goed om te vertrekken op het hoogtepunt. Ik vind het fijn om straks als zelfstandig danseres onafhankelijk invulling te geven aan de laatste jaren van mijn carrière.”

Directeur Ted Brandsen ziet haar weemoedig gaan: „Haar charisma, warme persoonlijkheid en uitstraling op het toneel hebben haar tot een absolute publiekslieveling gemaakt. Ook is ze een groot voorbeeld en inspiratiebron voor generaties jonge Nederlandse meisjes én jongens die balletdanser willen worden of zijn geworden.”