Glennis Grace voert taakstraf uit op begraafplaats: ’Fysiek is het zwaar’

Grace werkte „drie keer in de week” op de begraafplaats. „En ik ben in een hele leuke ploeg terechtgekomen met alleen maar Amsterdammers. Ik heb respect voor de mensen die dit doen, want fysiek is het best zwaar. Maar wat ik lekker vind, is dat ik een ritme heb”, zegt ze.

Door wat er is gebeurd, ligt het werk van de zangeres ’natuurlijk best wel stil’ maar ze hoopt dat dit gauw verandert. „Als mijn taakstraf erop zit en dat is bekend dan kan ik het ook afsluiten. Sowieso voor mezelf maar ook voor de mensen die me uiteindelijk weer gaan boeken.”

De zangeres werd in november vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. Ze werd schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging richting supermarktmedewerkers van Jumbo, maar werd vrijgesproken van mishandeling en bedreiging.