Karlie Kloss stemt ondanks familiebanden met Trump op Joe Biden

Karlie trad in 2018 in het huwelijk met Joshua Kushner. Zijn broer Jared is getrouwd met Ivanka en is een van de persoonlijk adviseurs van Donald Trump. Zowel Karlie als Joshua heeft al vaker duidelijk gemaakt de politieke ideeën van Jared en Ivanka niet te delen. Toen Esquire in 2016 aan een profiel van Jared werkte, liet een woordvoerder van Joshua aan het magazine weten: „Hij houdt van zijn broer en wil niets zeggen dat hem misschien in verlegenheid brengt.” Ook stelde de zegsman: „Josh is al zijn leven lang Democraat en zal niet op Donald Trump stemmen in november.”

De broers Kushner zijn zoons van onroerendgoedmagnaat Charles Kushner. Joshua en Jared werkten eerder in hun carrière vaker samen, maar gingen uiteindelijk zakelijk ieder hun eigen weg.