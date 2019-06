The Untouchables-acteur Billy Drago overleden

Drago speelde in zijn carrière, die meer dan honderd films beslaat, voornamelijk schurken. In gangsterfilm The Untouchables (1987) was hij te zien als Al Capones handlanger Frank Nitti. Ook was de karakteracteur te zien in films als Pale Rider, Cutter's Way, No Other Love en Windwalker. Op televisie verscheen hij in meerdere afleveringen van Charmed als de demon Barbas.

Daarnaast had Drago een rol in de videoclip van Michael Jacksons You Rock My World uit 2001.