Kirk Douglas laat complete fortuin na aan goede doel

Maar liefst 50 miljoen schenkt hij aan de Douglas Foundation, een stichting die door Kirk en zijn vrouw Anne is opgericht en zich inzet om ’hen te helpen die dat zelf niet kunnen’. De 50 miljoen dollar wordt verspreid over onder meer de St Lawrence University, Westwood’s Sinaï-tempel, het Kirk Douglas Theatre en een kinderziekenhuis in Los Angeles. Dat meldt The Mirror.

Waar de overige 11 miljoen dollar naartoe gaat is niet duidelijk. Duidelijk is in elk geval wel dat zoon Michael geen cent krijgt. De acteur is overigens zelf goed voor zo’n 300 miljoen dollar, dus hij zal daar in elk geval geen traan om laten.

„Met enorm veel verdriet moeten mijn broers en ik mededelen dat Kirk Douglas vandaag op 103-jarige leeftijd van ons is heengegaan”, liet Michael kort na het overlijden van zijn vader in een verklaring weten. „Voor de wereld was hij een legende, een acteur uit de gouden eeuw van de films”, zegt Michael over zijn vader die verder zijn gevoel voor rechtvaardigheid een inspiratie noemt. „Maar voor mij en mijn broers Joel en Peter was hij gewoon papa. Voor Catherine, een prachtige schoonvader, voor zijn kleinkinderen en achterkleinkind hun liefhebbende grootvader, en voor zijn vrouw Anne, een geweldige echtgenoot.”

Kirk Douglas overleed op 5 februari op 103-jarige leeftijd.