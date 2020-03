Live-tv in coronatijd: van Skype-publiek tot UEFA-grap

De talkshows hebben het gegeven geaccepteerd als een voldongen feit: programma als Jinek en Op1 veranderden niets aan de formule. In De Wereld Draait Door had Matthijs van Nieuwkerk vrijdagavond nog een groot scherm waar een groot aantal fans via Skype meekeken met het programma; maandag was de zaal ’gewoon’ leeg.

Autocue-moppen

Het satirische programma Dit was het nieuws maakte van de nood een deugd; teamcaptains Jan Jaap van der Wal en Peter Pannenkoek maakten meerdere malen grappen over het feit dat de autocue-moppen van presentator Harm Edens zonder publiek doodvielen.

In Zondag met Lubach zaten, verspreid door de zaal, redacteuren van het team van Lubach op de tribune. Arjen Lubach bood aan het begin van de uitzending zijn excuses aan; het gebrek aan publiek was een straf van de UEFA omdat fans van ZML op de vuist waren gegaan met fans van Dit was het nieuws.

Afstand

In RTL Boulevard was de bank vervangen door stoeltjes waar de gasten op zaten, om meer afstand tussen de mensen te creëren. Ook bij de desk stonden de vaste presentatoren net iets verder uit elkaar dan gewoonlijk.

In het programma Veronica Inside was niets aan de opstelling veranderd; vaste tafelgenoten Wilfred Genee, René van der Gijp, Hans Kraaij en Johan Derksen zaten net als anders bij elkaar aan de tafel. Derksen zei niets aan zijn leven te veranderen vanwege het virus. Hij zei nog gewoon handen te schudden.