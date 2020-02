Rifka Lodeizen en Shahine El-Hamus in Lieve Mama

Rifka kreeg vorig jaar een Gouden Kalf voor haar rol als Astrid Holleeder in Judas en verscheen eerder in films als Tonio en Publieke Werken. Shahine speelde eerder in De Belofte van Pisa en Guy was onder andere te zien in De Vloer Op.

Esther Verhoefs thriller verscheen in 2015 en is inmiddels meer dan 225.000 keer is verkocht. Het jaar erna werd het werk bekroond met een Gouden Strop, de prijs voor het beste spannende boek.