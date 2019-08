’Playmobil: de film’: ✭✭✭

In navolging van het concurrerende Deense Lego, dat bioscoopsucces boekte met twee The Lego Movies waarin kinderen werden aangespoord om creatief te zijn, koos ook de Playmobilfilm voor een thema: ’blijf kind, wees avontuurlijk’.

De film begint nogal dramatisch, wanneer Marla en Charley (als echte mensen) te horen krijgen dat hun ouders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk. Vier jaar later is de ooit zo reislustige Marla veranderd in een saaie huismus die voor haar broertje zorgt. Charley loopt weg, glipt een Comic-expositie binnen en luttele momenten later zijn hij en zijn zus veranderd in Playmobilfiguurtjes in een speelgoedwereld. Na wat flauwe grapjes over de onbuigzame beentjes en onhandige klikhandjes, glijden ze soepel het avontuur in.

’Geheim agent Rex’ is een hilarisch figuurtje.

De droom van elk kind, zou je zeggen. Vooral omdat ze het ene moment op een Vikingschip belanden, en vervolgens via het Wilde Westen, sprookjesland en de toekomst in een Romeinse gladiator-setting uitkomen. Met een hoofdrol voor de hilarische, James Bond-achtige held Rex (in het Engels met de stem van Daniel Radcliffe) en de hipster Del met zijn foodtruck. In elk geval biedt Playmobil: the movie genoeg handvatjes om de belevenissen thuis na te spelen.