Ex Pamela Anderson ontkent aantijgingen

„Ik wil niet ingaan op de details van mijn relatie met Pamela”, schrijft de meervoudig Frans international op Instagram. „Maar ik wil wel benadrukken dat deze beschuldiging van geweld geheel onwaar is. Dat kan ik niet laten gaan.”

Eerder deze week liet Anderson weten dat ze niet langer met Rami samen is. Kort daarop gaf ze de reden: ze zou erachter zijn gekomen dat de voetballer vreemd ging met zijn ex. En dat niet alleen, Rami zou Anderson hebben mishandeld. De Frans international zou de actrice „aan haar haren door de kamer hebben gegooid”, eenmaal zou ze naar het ziekenhuis hebben gemoeten omdat hij haar handen zo had gepijnigd, dat ze amper nog „een flesje water kon openen.”

Rami ontkent de aantijgingen. De voetballer is inmiddels wel geschorst als ambassadeur voor het goede doel Solidarité Femmes, dat zich inzet tegen huiselijk geweld. Rami accepteert de schorsing uit respect voor de organisatie, laat hij weten.