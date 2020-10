Johan Derksen: ’Groot gelijk dat NOS niet aanschuift bij De Vooravond’

„Het is verschrikkelijk”, deed Derksen vrijdagavond in Veronica Inside zijn relaas. „Ik heb me vanochtend zitten opwinden dat de NOS geen journalisten wil afstaan aan De Vooravond, want dat was ’te opiniërend’. Maar ik vind juist dat NOS-journalisten ook in opiniërende programma’s moeten zitten. Maar nadat ik vanavond de laatste uitzending heb gezien, geef ik de hoofdredacteur van de NOS groot gelijk: stuur nooit je verslaggevers, die serieus met hun vak bezig zijn, naar De Vooravond. Want dan moeten ze optreden in een soort amateur-operette.”

Volgens Derksen kan presentator Renze Klamer één ding niet „Zingen. En dan gaat ie staan te zingen. En dat meisje (Fidan Ekiz, red.) kan hartstikke goed presenteren en interviewen, maar ze kan totaal niet zingen. En wat doet ze? Zingen!”

Wilfred Genee zegt vervolgens dat Veronica Inside de beelden heeft opgevraagd. „We zouden ze eerst mogen hebben, maar later mocht het weer niet, want het was niet de bedoeling dat er grappen over gemaakt zou worden.”

’Zo vals als een kraai’

Derksen: „Nee, ze wilden van tevoren de garantie dat het niet op een negatieve manier gebruikt werd. En, ja... dan hoef je bij dit programma niet de vraag te stellen welke mening wij erover hebben. Maar ik vind het ook heel onvolwassen om als programma te weigeren dat we zo’n fragment laten zien. Je doet dat met je volle verstand.”

Ook René van der Gijp laat zijn licht schijnen over de situatie. „Er zijn heel veel dingen in het leven, Wilfred, die hartstikke leuk zijn als je ze verzint, maar die je beter niet kunt uitvoeren. Dit zijn twee volwassen mensen die vanmiddag gewoon hebben staan repeteren. Die kunnen allebei niet zingen, zo vals als een kraai. Dan moet er toch een van die twee, of allebei, tegen elkaar zeggen: ’Joh, weet je... niet doen.’ Dit is een beetje als bij foute feestjes. Dan is er altijd wel een gek die de microfoon pakt en gaat staan zingen. En dan kijkt iedereen hoofdschuddend toe: ’Daar gaat ie weer.’ En dat is dit ook een beetje.”

’Jongens, niet doen’

Nu is het zo dat de mannen van VI zich in het verleden ook ’schuldig’ hebben gemaakt aan zingen voor de camera, maar dat is volgens De Snor appels met peren vergelijken. „Kijk, wij doen het met zelfspot. Wij hebben geen serieus programma. De Vooravond is een serieus, journalistiek programma en dan denk ik: is er nou niemand op die redactie die zegt ’jongens, niet doen’?”

Renze Klamer neemt vaak zingend de week door in De Vooravond. Ook vrijdag ging de presentator weer achter de piano zitten en zong hij op de wijze van A Whole New World over de eerste acht weken De Vooravond. Ook Fidan zong hierin een stukje mee. Het nieuwe tv-duo keert pas in februari terug op de buis.