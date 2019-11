Sylvie Meis in GEWAAGDE jurk naar opera!

Het is een benefietgala voor de Duitse Aidsstichting en voor de gelegenheid kleedt Sylvie zich in een echte galajurk: lang, zwart, chic. Maar net als de zilveren glitterjurk die ze vorig jaar droeg toen ze het befaamde Semper Opera Ball in Dresden presenteerde, heeft ook deze zwarte galajurk een behoorlijk hoge split en een al even laag uitgesneden decolleté. Sylvie’s manier om lak te hebben aan de conservatieve kritiek op haar eerdere jurk?

Terwijl het al overal bekend was dat Sylvie Meis in 2020 niet opnieuw het Semper Opera Ball zou presenteren, vond de baas van het jaarlijkse spektakel, Hans-Joachim Frey het in september toch nodig om op dat besluit een toelichting te geven die Sylvie een nare nasmaak gaf: de diep uitgesneden jurk, die volgens haarzelf van tevoren overlegd was met de organisatie, zou naar de smaak van de gasten te bloot zijn. „Er kwam heel wat kritiek op”, zo liet hij zich ontglippen.

Op de keuze van de zwarte jurk met diep decolleté en hoge split krijgt Sylvie dit keer op Instagram in elk geval niets dan lof. Oogverblindend, adembenemend en gegarandeerd dus dat ’Sylvie alweer de mooiste is’, menen haar fans en invloedrijke volgers. Geen wonder dat ze vol trots op de, voor de gelegenheid zwarte, loper staat. Met haar spraakmakende jurk met strakke taille maakt ze duidelijk dat zij zich, figuurlijk gesproken, niet laat insnoeren.