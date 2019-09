Radio 10-dj’s gaan hun favoriete jaren 90-films kijken met fans

De zogenaamde 90’s Movie Night biedt luisteraars een unieke kans om een aantal filmklassiekers uit de jaren 90 nog een keer in de bioscoop te zien. De keuze staat al vast. Gerard Ekdom gaat The Big Lebowski kijken, Jeroen Nieuwenhuize gaat griezelen met The Silence of the Lambs en Lex Gaarthuis zwijmelt weg bij Notting Hill.

Luisteraars kunnen zich vanaf vrijdag op de website van Radio 10 aanmelden voor de speciale filmavond.