Breaking Bad-acteur Bryan Cranston kan nog steeds geen koffie ruiken

De 64-jarige acteur en zijn vrouw raakten in maart besmet, maar hadden destijds slechts lichte symptomen. „We hadden een paar dagen pijntjes, maar niet genoeg om in bed te moeten blijven”, vertelde Cranston in de talkshow van Ellen DeGeneres.

„Het enige dat bleef hangen en nog steeds zo is, is dat ik een deel van mijn smaak- en reukvermogen ben kwijtgeraakt. Ik denk dat zo’n 75 procent daarvan terug is, maar als iemand koffie aan het zetten is en ik de keuken inloop, dan kan ik het niet ruiken.”

Cranston liet eerder al weten dat hij plasma had gedoneerd voor onderzoek naar een behandeling voor het virus. Ook waarschuwde hij op Instagram zijn volgers. „Ik weet dat je je nu waarschijnlijk een beetje gevangen voelt door je beperkte mobiliteit en dat je dat - net als ik - zat bent. Ik wil je aanmoedigen om wat meer geduld te hebben. Ik was behoorlijk strikt in het naleven van de protocollen en toch heb ik het virus opgelopen.”