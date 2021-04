Britt Dekker: ’Talpaard heeft mij gered’

„Mijn vader was het jaar ervoor overleden en ik voelde me niet meer gelukkig. Hij was zo plotseling overleden”, blikt de 29-jarige Britt terug op Instagram. „Meerdere keren per dag raakte ik in paniek, omdat ik wist dat je wereld in een seconde volledig op z’n kop kan worden gezet.”

Het tij keerde toen de presentatrice hoorde dat ze van Talpa haar ’droompaard’ kreeg. „Ik kreeg er een vriend voor het leven bij. De komst van George heeft me zo veel plezier gegeven en hij herinnert me er dagelijks aan dat hele toffe dingen ook uit het niets kunnen gebeuren. Dit paard heeft me gered.”