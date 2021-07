Actrice Loes Haverkort verhuisd naar Frankrijk

Ze is samen met haar man en twee kinderen verkast naar een Franse villa. „We komen er als gezin helemaal tot rust”, aldus Loes, die naar eigen zeggen in een idyllisch klein dorpje woont.

De verhuizing is volgens haar een grote kans voor iedereen. „Het is een enorme kans om onszelf te blijven ontwikkelen, de kinderen krijgen een kans op een Franse school, mijn muziek krijgt die kans.” Ze heeft haar acteerwerk even op een lager pitje gezet, want ze komt weer met nieuwe muziek. Eind juli brengt Haverkort haar tweede single Holding On uit.

Haverkort werd onder andere bekend van de film Redbad en de serie Celblok H. Ze is getrouwd met Floris Verbeij.