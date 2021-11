Premium Het beste van De Telegraaf

Met wie belde Jeffrey Epstein vlak voor zijn dood?

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Enkele uren voordat Jeffrey Epstein, de destijds van seks met minderjarige meisjes verdachte miljardair, in zijn cel zelfmoord pleegde, blijkt hij nog één telefoontje te hebben gepleegd. Tegen zijn bewaarders zei hij dat het een gesprek met zijn moeder was, maar in werkelijkheid sprak hij kort voor zijn dood nog met zijn laatste vriendin, de Wit-Russische Karyna Shuliak. Epsteins moeder stierf namelijk al in 2004...